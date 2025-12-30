Rápida asistencia en Palpalá evitó evacuados y daños graves

Antes las fuertes lluvias que azotaron la provincia el fin de semana, la Municipalidad de Palpalá desplegó un operativo de emergencia que permitió atender las zonas más afectadas para controlar y minimizar los daños causados por el desborde del arroyo Las Martas que atraviesa varios barrios de la ciudad y el cual el cauce de agua provine desde Alto Comedero. Cabe destacar el trabajo preventivo que se realiza desde hace seis meses -por gestiones del intendente Rubén Eduardo Rivarola ante la Dirección Provincial de Recursos Hídricos-, con el que se pudo evitar familias evacuadas o daños de gravedad. Se reiteró así mismo, el pedido a los vecinos de colaborar con la limpieza realizada y evitar arrojar basura y restos de poda que suelen ser los causantes en el fluido pluvial.

El secretario de Transporte y Servicios Públicos de la Municipalidad de Palpalá, Martín Campos, informó que, tras una noche de intensas lluvias, el pasado domingo se realizó un recorrido exhaustivo por los cauces que cruzan la ciudad. A pesar de que en Palpalá la lluvia había disminuido, el arroyo Las Martas, a la altura de avenida Libertad, comenzó a desbordarse debido al agua proveniente de Alto Comedero.

CON MAQUINARIA PESADA | SE TRABAJÓ EN LOS LUGARES MÁS AFECTADOS.

Los puntos críticos que debieron ser atendidos con rapidez por parte del personal municipal, se registraron en distintos sectores de la ciudad, como en avenida Libertad a la altura del arroyo Las Martas; en la colectora de la ruta provincial 66, a la altura del barrio San José, donde quedó en evidencia la falta de mantenimiento y control por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, responsable directa del estado de esa traza; y en la calle Remedios de Escalada y Mariano Moreno, a la altura de las vías del Belgrano Cargas, donde el bloqueo provocado por la acumulación de basura expuso nuevamente la ausencia de tareas de mantenimiento y conservación por parte de las entidades dependientes del Gobierno Nacional.

EMPLEADOS MUNICIPALES | LEVANTARON ESCOMBROS Y GARANTIZARON LA NORMAL CIRCULACIÓN.

"El desborde se dio primero en el puente de la calle Remedio Escalada en barrio 25 de Mayo y luego en la avenida Libertad. Por ello tuvimos que esperar a que bajara el caudal para comenzar con la limpieza", explicó Campos. La colaboración de los vecinos fue fundamental para desbloquear los elementos que arrastraba el agua, incluyendo restos de poda, triciclos e incluso una heladera. Estos objetos, acumulados aguas arriba, obstruyeron el flujo del agua en los puentes, provocando el desborde.

Además, se registraron inconvenientes en el barrio San José, en las calles Valle Grande y Huacalera, donde el agua proveniente de Alto Comedero inundó las calles y las viviendas. También en la calle Sucre se produjo un desborde, donde se utilizó maquinaria del municipio para limpiar la colectora y facilitar el tránsito.

ACCIONES PREVENTIVAS | LIMPIEZA DE MÁRGENES COMENZÓ HACE SEIS MESES.

Campos destacó que, a pesar de los inconvenientes, la situación fue controlada rápidamente gracias a los trabajos previos realizados en los cauces de los ríos. "La ciudad de Palpalá, al estar en un nivel topográfico más bajo que Alto Comedero, sufre todo el desagüe y el escurrimiento en épocas de lluvias", señaló. Sin embargo, la basura que complicó la situación no provenía de Palpalá, sino que era arrastrada desde la parte superior del arroyo Las Martas.

El secretario enfatizó que, de no haberse realizado las gestiones correspondientes ante la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, las consecuencias habrían sido mayores. "Gracias a Dios, los vecinos de la avenida Carriego y calle Mariano Moreno en barrio 25 de Mayo, no sufrieron inundaciones tan graves como en años anteriores", afirmó.