22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Puente internacional "Dr Horacio Guzmán"

Corte por medida de fuerza

Hay argentinos y extranjeros varados en Villazón, Bolivia.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 00:00
MEDIDA DE FUERZA | GREMIOS Y ASOCIACIONES RECLAMAN SUBA DEL COMBUSTIBLE.

El puente internacional "Dr Horacio Guzmán" que conecta la ciudad de La Quiaca (Argentina) con Villazón (Bolivia) se encuentra cortado hasta las 6 de hoy.

La medida se debe a una protesta del sindicato "20 de Mayo" y de la Asociación de Choferes de Transporte que decidieron ayer cortar el puente del lado boliviano, por 24 horas, debido a la suba en el precio del combustible.

Desde la ciudad fronteriza destacaron que pese a que el tránsito peatonal si se mantuvo habilitado son varios los argentinos y extranjeros varados en Villazón a la espera del levantamiento de la medida que, no se descarta podría extenderse, por lo que, los interesados en viajar al vecino país deberán mantenerse informados para concretar o no su viaje.

 

