2° aniversario del establecimiento Penitenciario N° 8 de Chalicán

El Establecimiento Penitenciario N°8 de Chalicán, dependiente del Servicio Penitenciario de Jujuy, conmemora su segundo aniversario desde su inauguración el 28 de noviembre del año 2023, consolidándose como una institución moderna, funcional y plenamente comprometida con la misión penitenciaria de la provincia de Jujuy.

Este establecimiento carcelario está a cargo del prefecto Arnaldo Fabio Leaño, acompañado por la subdirectora alcaide mayor Andrea Leticia Murillo y el subdirector alcaide Cristian Ariel Guayta, quienes encabezan la gestión y conducción.

RECONOCIMIENTO | POR SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.

En estos dos años de funcionamiento, el establecimiento ha fortalecido su capacidad operativa mediante una infraestructura de última generación, sistemas de videovigilancia avanzados, energías renovables, planta de tratamiento de efluentes y espacios destinados a la educación, la salud, la laborterapia y la recreación. Su modelo de gestión se destaca por su orientación hacia la autosustentabilidad, la eficiencia y el uso responsable de los recursos.

La misión del Servicio Penitenciario de Jujuy es promover la reinserción social de las personas privadas de la libertad a través de un tratamiento interdisciplinario, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. Este compromiso se sostiene mediante una gestión responsable y un acompañamiento integral, entendiendo que la reinserción requiere tanto del esfuerzo institucional como del apoyo social y familiar.

DESFILE | PERSONAL QUE INTEGRA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N°8 DE CHALICÁN.

En esta ocasión especial, los directivos del Establecimiento Penitenciario Nº 8 de Chalicán reconocen el profesionalismo, la entrega y el trabajo cotidiano de las personas que forman parte de cada área y sección del establecimiento. Su labor es fundamental para garantizar la seguridad, el orden institucional y el correcto desarrollo de los programas de tratamiento y reinserción.

A todo el personal que día a día sostiene el funcionamiento del establecimiento, se le expresa un profundo reconocimiento por su compromiso y responsabilidad.

TRABAJO | INTERNOS REALIZAN TAREA DE SIEMPRE Y COSECHA DE ALIMENTOS.

El Servicio Penitenciario de Jujuy continúa avanzando, y el Establecimiento Penitenciario N°8 de Chalicán reafirma en este aniversario su compromiso con la mejora permanente y el fortalecimiento institucional en aras de la Seguridad Pública.

Para más información comunicarse al teléfono (388)-4077639 o por e-mail: [email protected].