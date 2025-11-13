16°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Legislatura de Jujuy
PALPALÁ
reconocimiento
Violencia laboral
Universidad Nacional de Jujuy
Municipios Alfabetizadores
Saber y hacer
Maimara
Tilcara
Tumbaya
Legislatura de Jujuy
PALPALÁ
reconocimiento
Violencia laboral
Universidad Nacional de Jujuy
Municipios Alfabetizadores
Saber y hacer
Maimara
Tilcara
Tumbaya

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tumbaya

158 años de la Escuela N° 16

Hoy se realizará la Velada artística y el lunes los actos centrales.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 23:41
Historia | Generaciones de tumbayeños pasaron por la institución.

La comunidad educativa de la Escuela N° 16 "18 de Noviembre" de Tumbaya, iniciará hoy a las 19 los festejos por el 158 aniversario de fundación de la institución, con una Velada artística. Mientras que los actos centrales se desarrollarán el próximo lunes.

El espectáculo folclórico en el polideportivo municipal fue organizado por la Cooperadora escolar para la familia de los estudiantes y los vecinos del pueblo que de esta manera colaborarán con la institución, una de las que posee mayor historia en la región norteña.

Serán protagonistas en la propuesta artística, la Orquesta infanto juvenil (integrada por músicos de Volcán y Tumbaya), el Ballet Munay, Ángel Suárez y su bandoneón de La posta, el Ballet Flor del ceibo, el solista Ricardo Maurín; alumnos de la institución y el violinista Lautaro Tolaba.

El 17 a las 9.30 iniciará el acto protocolar recordándose a directivos, maestros y alumnos; se escucharán discursos alusivos y se presentarán números artísticos escolares; desde las 11 en calle Coronel Quintana se desarrollará el desfile cívico, escolar y gaucho; y al mediodía será la colación para asistentes.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD