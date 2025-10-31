°
31 de Octubre, Jujuy, Argentina
Municipios

Mejoras en paso a nivel

Las obras incluyen veredas, adoquinado e iluminación del sector.

Viernes, 31 de octubre de 2025 00:00
MANOS A LA OBRA | PERSONAL DE LA COMUNA HUMAHUAQUEÑA TRABAJA A BUEN RITMO.

En la zona céntrica de la ciudad histórica, obreros de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Humahuaca trabajan en la construcción de las veredas y adoquinado en el paso a nivel.

Una entrega de prensa destacó que "este espacio público se está revitalizando ya que es uno de los más transitados" y estas mejoras "también vienen acompañadas de una nueva iluminación con un espacio verde en el que servirá como seguridad vial para el peatón, el ciclista y el automovilista".

"Tendrá un mejor diseño urbano y lo estamos trabajando con recursos propios. Con ayuda de todos los vecinos vamos a mejorar varios sectores, este es el trabajo que queremos y venimos haciendo, siempre junto con los vecinos", dijo la intendenta de la ciudad quebradeña, Karina Paniagua.

"Esta mejora de infraestructura y del espacio público tendrá un nuevo diseño de las calles, aumentando la seguridad vial y la accesibilidad, priorizando al peatón y optimizando el transporte público", apuntó.

El proyecto está planificado que culmine en dos semanas. Los vecinos están agradecidos.

 

