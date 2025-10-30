°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Sudamericana
deporte adaptado
Milei
seccional 42º
Elecciones 2025
alto comedero
Negociación Salarial
salud mental
Docentes universitarios
PRIMERA NACIONAL
Copa Sudamericana
deporte adaptado
Milei
seccional 42º
Elecciones 2025
alto comedero
Negociación Salarial
salud mental
Docentes universitarios
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Se viene el 16° Eco canje en la comuna tilcareña

Municipio y comunidad asumieron cuidar el ambiente.

Jueves, 30 de octubre de 2025 00:00

Para el 5 del mes próximo, la Dirección de Ambiente del municipio tilcareño anunció la realización del 16° Eco canje 2025, intensificando su política ambiental que viene desplegando desde iniciada la gestión de la intendente Sonia Pérez.

La campaña se realizará desde las 9 hasta las 12 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado", donde además de concientizar a los vecinos y visitantes en proteger el medio ambiente, recolectarán materiales reciclables.

El personal recibirá cartón, papel de oficina, botellas de plástico (PET), latas, tetra, ropa, vidrio y demás que podrán ser canjeados por plantines, vasos reciclados de vidrio, carteras, kit de limpieza y otros productos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD