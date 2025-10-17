Se realizó la Marcha “Octubre Rosa”

MARCELA NAVAS

Dentro del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, se llevó a cabo en Libertador General San Martín una marcha denominada "Octubre Rosa", que convocó a un gran número de mujeres y familias de esa ciudad ledesmense.

La concentración se realizó frente a la Parroquia San Francisco, desde donde las participantes partieron en caravana hacia la plaza central, vistiendo prendas y accesorios de color rosa, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

Durante la jornada, se desarrollaron diversas actividades alusivas a la concientización y al cuidado de la salud. En la plaza central se presentaron números artísticos y de movimiento físico, entre ellos una destreza de danzas a cargo de la profesora Amelia Quinteros, que los participantes acompañaron, y una clase abierta de zumba dirigida por Maximiliano Traficando, que aportaron ritmo y entusiasmo a la tarde.

El evento, impulsado por distintos grupos y organizaciones locales como la fundación "Ayudar", tuvo como objetivo principal promover la detección temprana del cáncer de mama y fortalecer la unidad y el acompañamiento entre mujeres.

La convocatoria reflejó el compromiso de la comunidad con esta causa y la importancia de seguir generando espacios de información, prevención y apoyo.

Examen en Etha

Este sábado, a partir de las 8, se realizará el ya tradicional examen de admisión para el ingreso a primer año 2026 en la Escuela Técnica "Herminio Arrieta" de Libertador, en instalaciones del establecimiento. Posteriormente se conocerán, a través de una lista, los nombres de los alumnos que aprobaron el examen.

Desde el establecimiento solicitaron a los padres de los aspirantes a ser puntuales a la hora de llevar a sus hijos al examen.