Javier Milei: "Expropiar está mal porque robar está mal"

El presidente Javier Milei apuntó ayer contra la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por querer apropiarse del reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF, por lo que el país tenía que pagar un millonario monto en dólares. "Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas", expresó. Y agregó: "Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal".

"Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretenden apropiarse de este resultado. Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo", argumentó.

Además, apuntó contra la administración de Alberto Fernández: "El juicio de YPF comenzó en la presidencia de Cristina Kirchner y se perdió en primera instancia en la presidencia de Alberto Fernández. Ahora la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos".

Además, anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que "la arrogancia de la política no vuelva a costar otra década perdida y que la propiedad privada no pueda ser puesta en tela de juicio".

Lo hizo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado en los últimos días por su patrimonio; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el subprocurador Juan Ignacio Stampalija.

Durante la cadena nacional Milei volvió a apuntar contra el kirchnerismo y aseguró que el resultado del fallo se debe a "la pericia jurídica, política y diplomática del equipo del Gobierno". Señaló que un fallo no favorable podría haber dejado a la Argentina "sin YPF y con un Estado fundido". "Es importante considerar el precio inconmensurable que el país pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico", sumó.

Para el mandatario, "expropiar está mal porque robar está mal". "Quebrar este principio nos costó 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso", señaló, y agregó: "Para todos los que se llenan la boca hablando de soberanía y desarrollo, la mejor forma de defender intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo, y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica. Este es el verdadero patriotismo, no es el nacionalismo barato de pacotilla".

Aclaró que el hecho de que el Gobierno "esté arreglando el desastre que dejaron no significa que el desastre no existiera". "La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado porque si eso ocurre estaremos condenados a repetir los mismos errores", concluyó.

El proyecto

Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el proyecto oficial para cambiar la normativa vigente introduce una reforma a la ley 21.499 para definir con mayor claridad los supuestos, condiciones e indemnizaciones, eliminando zonas grises.

En tal sentido, el nuevo esquema fija que el valor de los bienes debe calcularse antes de que ocurra cualquier alteración provocada por la expropiación misma, incorpora el reconocimiento del lucro cesante y restringe la posibilidad de ocupaciones temporales fuera de lo habitual.

En su última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había señalado que la "inseguridad jurídica" fue un factor que desalentó la llegada de inversiones durante largos períodos. También afirmó que la falta de previsibilidad en la estabilidad de contratos y en la garantía de los derechos de propiedad afectó negativamente la generación de empleo y tuvo consecuencias tanto para propietarios como para inquilinos.