31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Alto comedero

Gran festejo por el Día de la Niño ayer en Alto Comedero

Miles de niños, niñas y familias disfrutaron de una tarde llena de juegos, risas y propuestas culturales.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00

El Gobierno provincial y el Municipio capitalino llevaron adelante el Festejo Provincial del Día de la Niñez en el predio del Parque Acuático de Alto Comedero, donde miles de niños, niñas y familias disfrutaron de una tarde llena de juegos, risas y propuestas culturales.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Educación, Ambiente y Cambio Climático Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, y Cultura y Turismo, además de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, quienes acompañaron y compartieron el espíritu de esta celebración.

Durante la tarde, el público pudo disfrutar de diversas actividades culturales y recreativas. Es así que la comuna local presentó el show de Gym Móvil, que hizo bailar a todos los niños presentes. En tanto que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático propuso un espacio lúdico bajo la consigna "Amigos de la Naturaleza", fomentando el respeto hacia la fauna de Jujuy.

Se desarrollaron también propuestas como el Rincón Lacta, destinado a madres en período de lactancia, juegos inclusivos y actividades de sensibilización sobre salud, vacunación e higiene. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia presentó acciones de promoción de la Línea 102 y de los principios fundamentales de la niñez. También estuvo presente la Secretaría de Desarrollo Integral y la Secretaría de Asistencia de Asistencia Directa y Calidad de Vida, junto a stand con juegos, actividades lúdicas, promoción de alimentación saludable, entre otros.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad llevó adelante exhibiciones de canes y caballos, una tirolesa y actividades deportivas como carreras de bicicletas, mientras que las áreas de Salud e Inclusión ofrecieron espacios adaptados para niñas y niños con TEA, como así también brindaron espacios de juegos y espacios de asesoramiento. Además, se compartió una chocolatada con facturas y golosinas para todos los niños, sumando un gesto de calidez a la jornada.

Finalmente, el festejo culminó con la presentación musical de la banda "Música con Alas", que brindó un cierre emotivo y festivo para todo el público. El evento, totalmente gratuito, incluyó también juegos de kermesse, talleres creativos y espectáculos musicales, consolidando un verdadero encuentro comunitario.

 

