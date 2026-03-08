Explotó una bomba frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo

Un explosivo detonó el frente de la embajada de Estados Unidos en Oslo provocando daños materiales en la infraestructura del complejo, aunque sin causar víctimas personales, durante la madrugada de este domingo.

El incidente se produjo aproximadamente a las 01:00 (hora local) en el sector de la entrada consular del edificio, situado en la zona occidental de la ciudad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de la policía de Oslo, Michael Delmer, señaló en diálogo con la cadena pública NRK que el dispositivo detonó en un momento en que la misión se encontraba cerrada, lo que evitó que se registraran heridos. "Se están realizando todas las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y recolectar evidencia en el sitio", explicaron desde la fuerza reral a través de un comunicado.

Actualmente, el área circundante a la sede estadounidense permanece totalmente acordonada mientras los especialistas analizan los restos del artefacto para determinar su composición y origen.

Por su parte, la delegación diplomática estadounidense ha mantenido un estricto hermetismo y aún no emitió un pronunciamiento oficial, aunque las autoridades noruegas ratificaron que existe una "comunicación directa" y constante entre ambos gobiernos para coordinar las medidas de seguridad adicionales.