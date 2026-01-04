La caída de Maduro despierta sospechas de que hubo un traidor en su mesa chica, según Fox News

La sorpresiva captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares estadounidenses ha desatado fuertes interrogantes sobre una posible traición dentro del círculo íntimo del mandatario. Según un análisis de la cadena Fox News, la facilidad con la que se llevó a cabo la operación sugiere que Maduro pudo haber sido entregado por alguien de su propia élite gobernante.

Agencia Noticias Argentinas informó que el foco de las sospechas recae sobre la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas, las cuales "no parecen haber opuesto resistencia alguna" a la incursión extranjera, a pesar de contar con un vasto poderío militar.

El silencio y la inacción de la cúpula

El reporte destaca el comportamiento de dos figuras centrales del chavismo:

Diosdado Cabello: el ministro del Interior, considerado tan poderoso como Maduro, se perfila ahora como el "heredero indiscutible" del movimiento.

Vladimir López: el jefe de las Fuerzas Armadas condenó la "agresión militar criminal" y el uso de misiles en Fuerte Tiuna, pero analistas calificaron su respuesta como "hueca" ante la pasividad de las tropas.

Inteligencia y cooperación interna

Jorge Jraissati, jefe del Grupo de Inclusión Económica, aseguró que la capacidad de Trump para capturar rápidamente al líder venezolano indica que Estados Unidos contó con "gran inteligencia sobre el terreno" y que "venezolanos cooperaron activamente".

Expertos evalúan si Cabello, López o miembros del ejército participaron en la operación para proteger sus propias fortunas y seguridad, considerando que una elección democrática los dejaría expuestos.

En medio de la incertidumbre, la población se apresura a abastecerse de alimentos, mientras se desconoce el paradero de la opositora y Premio Nobel María Corina Machado.

El círculo de confianza que rodeaba a Maduro incluye principalmente a Diosdado Cabello, ministro del Interior, y a Vladimir López (Padrino López), jefe de las Fuerzas Armadas. Ambos manejan estructuras de poder clave y, aunque condenaron públicamente el ataque, la falta de resistencia militar ha generado especulaciones sobre su posible complicidad o negociación para garantizar su propia supervivencia política y económica tras la caída del líder chavista.