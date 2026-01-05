“El secreto de tus ojos” lidera ránking de IMDb

El IMDb (Internet Movie Database), el sitio de referencia más importante para cinéfilos en todo el mundo, reveló cuáles son las veinte mejores películas argentinas a lo largo de la historia.

Según el sitio especializado, la lista está liderada por el ganador del Oscar “El secreto de sus ojos”, le siguen el fenómeno moderno de “Relatos salvajes” y un clásico del humor nacional “Esperando la carroza”.

Le siguen “La historia oficial”, “Nueve reinas”, “El hijo de la novia”, “Argentina, 1985”, “El ciudadano ilustre”, “La odisea de los giles”, “El clan”, “Kamchatka”, “El aura”, “Luna de Avellaneda”, “La ciénaga”, “El ángel”, “Infancia clandestina”, “El hombre de al lado”, “Camila”, “La casa del ángel” y “El estudiante”.