Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres
Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres

Mejores películas argentinas

“El secreto de tus ojos” lidera ránking de IMDb

Las mejores películas argentinas según el sitio especializado.

Lunes, 05 de enero de 2026 00:00
“EL SECRETO DE TUS OJOS”

El IMDb (Internet Movie Database), el sitio de referencia más importante para cinéfilos en todo el mundo, reveló cuáles son las veinte mejores películas argentinas a lo largo de la historia.

Según el sitio especializado, la lista está liderada por el ganador del Oscar “El secreto de sus ojos”, le siguen el fenómeno moderno de “Relatos salvajes” y un clásico del humor nacional “Esperando la carroza”.

Le siguen “La historia oficial”, “Nueve reinas”, “El hijo de la novia”, “Argentina, 1985”, “El ciudadano ilustre”, “La odisea de los giles”, “El clan”, “Kamchatka”, “El aura”, “Luna de Avellaneda”, “La ciénaga”, “El ángel”, “Infancia clandestina”, “El hombre de al lado”, “Camila”, “La casa del ángel” y “El estudiante”.

