Concejo Deliberante capitalino

Reconocieron a orquesta "Juan José Funes" y Jujeña Jazz Band

La primera cumplió recientemente 45 años de intensa labor.

Lunes, 05 de enero de 2026 00:00
MÚSICOS | LOS DIRECTORES DE LA ORQUESTA Y DE LA BANDA DE JAZZ.

Concejales declararon de Interés Municipal el 45º aniversario de la Orquesta "Juan José Funes", por lo que entregaron una copia de la medida a los directores general y artístico de la misma, Gustavo y Marcelo Funes, respectivamente, y a Alejandro Vilte, director de "La Jujeña Jazz Band".

Dicha orquesta fue fundada y dirigida por Juan José Funes, destacado músico, compositor, arreglador y docente de la Escuela Superior de Música de Jujuy, con el objetivo de cubrir las necesidades musicales y académicas de la comunidad, brindando un espacio de formación, desarrollo, contención y creación artística, tanto para los estudiantes de la escuela como para la comunidad en general.

En ese camino, impulsado por su vocación docente y con el propósito de fomentar la participación estudiantil, Funes creó en el 2003 la banda de jazz que con el paso del tiempo, y gracias al entusiasmo y compromiso de sus integrantes, se consolidó y fue bautizada como "La Jujeña Jazz Band".

Tanto la orquesta como la banda de jazz desarrollan una intensa actividad artística y educativa, ofreciendo conciertos, clases, talleres y capacitaciones en toda la provincia.

La concejal Blanca Ontiveros, autora de la iniciativa, destacó la importancia del reconocimiento y que el legado de Funes sea seguido por sus hijos.

Por su parte, Gustavo Funes indicó que tanto la orquesta como la banda de jazz cuentan actualmente con un centenar de integrantes. "Estamos muy activos. Visitamos diferentes escenarios como en Tarija -Bolivia- o Buenos Aires, y en Jujuy compartimos momentos en hospitales, clínicas, escuelas", apuntó.

 

