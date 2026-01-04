Motociclista hospitalizado tras protagonizar un siniestro vial

Un siniestro vial dejó como saldo a un motociclista hospitalizado, en la localidad de Fraile Pintado.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 6.30 en al ruta nacional N° 34, en inmediaciones de la terminal de ómnibus.

Fue en esas circunstancias que un hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta, sin el correspondiente casco de seguridad, y por razones que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado e impactó contra la parte trasera de un vehículo Renault Trafic.

Producto del fuerte impacto, el motociclista cayó de su rodado y quedó tendido en el suelo con heridas de consideración.

De manera inmediata se constituyó en el lugar personal del Same que asistió a la víctima y la trasladó al hospital "Escolástico Zegada", donde quedó alojada en sala de Observación.

Mientras que en el lugar de los hechos, trabajó personal de Seguridad Vial en el reordenamiento vehicular y sometió al conductor de la Trafic a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

En tanto, el motociclista no pudo realizar la prueba de alcoholemia debido al urgente traslado al nosocomio, aunque realizaron un examen toxicológico que aún no trascendió.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del incidente y luego, la motocicleta fue secuestrada de manera preventiva.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Unidad Regional 4, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.