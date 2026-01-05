Ministerio de Educación recordó fechas importantes

El Ministerio de Educación de la Provincia recordó las fechas importantes del calendario del Ciclo Lectivo 2026, período común. Detalló que el 23 de febrero se iniciará el ciclo lectivo, el cual se extenderá hasta el 18 de diciembre, mientras que del 13 al 24 de julio será el receso escolar de invierno.

En Educación Inicial, el 19 y 20 de febrero se inscribirá a aspirantes (salas de 3, 4 y 5 años -en caso de existir vacantes), en tanto que del 26 de ese mes hasta el 6 de marzo se cumplirá el "período de inicio e integración gradual".

En lo que hace a la Educación Primaria, del 18 al 27 de febrero se prevé la matriculación de estudiantes, mientras que del 2 al 31 de marzo los encuentros "Familia, Escuela y Comunidad", con fortalecimiento de las trayectorias de estudiantes con discapacidad.

Asimismo, en Educación Secundaria, del 18 al 23 de febrero inscripción de estudiantes; el 18 y 19 del mismo mes evaluación de espacios curriculares pendientes y del 20 al 27 ambientación para estudiantes de primer año. También, del 6 al 31 de marzo, presentación del Plan Anual de Prácticas Profesionalizantes de escuelas técnicas y agrotécnicas; del 31 de marzo al 8 de abril, tutorías para estudiantes egresados en 2025, y del 8 al 10 de abril, turno extraordinario para completar estudios.

En Educación Superior, preinscripción online a primer año hasta el 13 de febrero; del 18 al 20 de ese mes, inscripción mesas de examen turno marzo; del 23 de febrero al 20 de marzo, exámenes turno marzo (dos llamados) y del 18 de febrero al 24 de abril, será el período de solicitud y recepción de pases.

Del 23 de marzo al 24 de abril, solicitudes de equivalencia como también de asimilación; el 20 y 31 de marzo, matriculación e inscripción (1º a 4º año) y del 27 al 29 de abril, inscripción mesas de examen turno mayo.