Nacionales

Javier Milei participó de la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump

El mandatario asistió a la ceremonia que puso en marcha la iniciativa del republicano y dejó su firma.

Jueves, 22 de enero de 2026 10:08

En su paso por Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump. 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario puso su firma en la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

La delegación presidencial que lo acompaña está compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Tras la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos, Milei espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes. 

Finalmente, a las 18 (14 en la Argentina) el libertario emprenderá el regreso al país.

