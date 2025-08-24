Ucrania atacó con drones una terminal de gas rusa en el Golfo de Finlandia y la central nuclear de Kursk

Explosiones e incendios en instalaciones estratégicas rusas marcaron la madrugada de este domingo, cuando Ucrania reivindicó un ataque con drones contra una terminal de gas en el puerto de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia, y Rusia denunció daños en la central nuclear de Kursk.

Estos incidentes, confirmados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), coincidieron con el Día de la Independencia de Ucrania, jornada en la que el presidente Volodimir Zelensky dirigió un mensaje a la nación subrayando la aspiración a una paz segura y justa.

El ataque ucraniano tuvo como objetivo la terminal de Novatek, el mayor productor de gas natural licuado de Rusia, situada en el puerto de Ust-Lugá, en la región de Leningrado, a unos 900 kilómetros de la frontera con Ucrania. Según una fuente del SBU citada por Ukrinform, la operación buscó afectar la infraestructura utilizada por Moscú para comerciar crudo y gas a través de la llamada flota fantasma, una red de embarcaciones que permite sortear sanciones internacionales.

“Las sanciones por medio de drones del SBU reducen el influjo de divisas extranjeras que Rusia necesita para librar la guerra”, explicó la fuente.

No es la primera vez que Ust-Lugá resulta afectada por este tipo de acciones: el 4 de enero ya se había registrado un ataque similar en la misma terminal.

Las autoridades rusas respondieron rápidamente. El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó en su canal de Telegram que durante la noche anterior las defensas antiaéreas derribaron una decena de drones que intentaban alcanzar la terminal de Novatek. El funcionario detalló que los fragmentos de los aparatos abatidos provocaron un incendio en las instalaciones, aunque no se reportaron víctimas.

Daños en la central nuclear de Kursk y avances militares

En paralelo, Rusia denunció daños en la central nuclear de Kursk, ubicada en la región fronteriza con Ucrania, tras el derribo de drones ucranianos en la zona.

La empresa Rosenergoatom comunicó que, pasada la medianoche, un dron fue interceptado por las defensas antiaéreas cerca de la planta nuclear. El aparato explotó al caer, dañando un transformador auxiliar y generando un incendio que fue controlado rápidamente, sin causar víctimas.

Como consecuencia, una de las unidades de la central debió reducir su carga al 50%. Rosenergoatom aseguró que los niveles de radiación permanecieron estables.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, indicó que durante la noche se derribaron 95 drones ucranianos en distintas regiones del país, incluyendo Kursk.

Esa cartera también anunció avances militares en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, donde las fuerzas rusas tomaron la localidad de Filiya, próxima a Dachnoe, conquistada en julio.

Según el parte castrense, el ejército ruso controla al menos seis localidades en Dnipropetrovsk, limítrofe con Donetsk. Durante la semana, las tropas rusas también ocuparon Kolodezi, Voronoye y Novoheorhiivka. La ofensiva continúa en Donetsk, con el objetivo de consolidar el control sobre el territorio anexionado por Moscú en 2022.

Mensaje de Zelenski y apoyo internacional en el Día de la Independencia

En este contexto de escalada militar, el presidente Zelensky dirigió un mensaje a la nación con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, en el que destacó la unidad de los ucranianos y la aspiración a una paz justa y duradera.

A diferencia de años anteriores, el discurso del mandatario evitó pronosticar una pronta liberación de los territorios ocupados y se centró en la necesidad de alcanzar un acuerdo digno que garantice la seguridad del país. “Un día la distancia entre los ucranianos desaparecerá y estaremos de nuevo juntos como un país y una familia. Solo es cuestión de tiempo”, afirmó el mandatario en un vídeo grabado en el Maidán de Kiev.

Zelenski advirtió que Ucrania está en condiciones de responder a los ataques rusos y de dañar infraestructuras estratégicas si Moscú no acepta un alto el fuego, subrayando que estos ataques “son de justicia”. No obstante, insistió en que no habrá compromisos vergonzosos y que la meta es una paz integral y segura.

El presidente ucraniano también agradeció, a través de sus redes sociales, las felicitaciones recibidas de numerosos dignatarios extranjeros por el 34º aniversario de la independencia, entre ellos el Papa León XIV, el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente chino Xi Jinping y el rey Carlos de Inglaterra. Además, el primer ministro canadiense, Mark Carney, visitó Kiev y expresó en la red social X el compromiso de Canadá de incrementar su apoyo a Ucrania y de trabajar por una paz “justa y duradera”.

En su mensaje final, Zelenski reafirmó la determinación de Ucrania de definir su propio destino y aseguró que el país contará con el respaldo internacional necesario para garantizar su seguridad frente a futuras amenazas.