Se repone la obra “La Isla” en el Lago Popeye

Si hablamos de escenarios no convencionales en teatro, la propuesta del grupo La Rosa Teatro, que vuelve a ponerse en escena este sábado, es sin duda un muy buen ejemplo.

Se presenta en un espacio verde abierto de nuestra ciudad. La invitación es a las 21 en el Lago de Popeye. Allí se podrá vivir una experiencia especial con “La Isla”, una producción estrenada el año pasado con mucho éxito.

Es una obra de Germán Romano, dirigida por él y Gabriela Espinoza, con las actuaciones de Ciro Montaño y Eduardo López. Dicen sus hacedores, que es una experiencia única sobre la increíble historia de un náufrago autoinfligido y un suicida fracasado. Dos personajes, una isla, una palmera y un coco, completan esta escena.

Es una historia conmovedora, profunda y original, en un ambiente natural para vivir la experiencia teatral con todos los sentidos. Un dato muy especial de esta producción es que cuenta con la composición musical de Galo Maidana. Las entradas se pueden adquirir comunicándose al 3884342376, y jubilados y estudiantes tienen un 50% de descuento.