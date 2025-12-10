23°
11 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Los Alisos
Ruta Nacional nº 9
Femicidio de Angelina Gonzáles
Concejo Deliberante de Perico
Historias de la Independencia
Unión de Trabajadores de la Economía Popular
Segmentación tarifaria energética
regional
reconocimiento
LIBERTADOR
Los Alisos
Ruta Nacional nº 9
Femicidio de Angelina Gonzáles
Concejo Deliberante de Perico
Historias de la Independencia
Unión de Trabajadores de la Economía Popular
Segmentación tarifaria energética
regional
reconocimiento
LIBERTADOR

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Teatro independiente

Se repone la obra “La Isla” en el Lago Popeye

La obra de La Rosa Teatro se podrá disfrutar este sábado desde las 21.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 22:22

Si hablamos de escenarios no convencionales en teatro, la propuesta del grupo La Rosa Teatro, que vuelve a ponerse en escena este sábado, es sin duda un muy buen ejemplo.

Se presenta en un espacio verde abierto de nuestra ciudad. La invitación es a las 21 en el Lago de Popeye. Allí se podrá vivir una experiencia especial con “La Isla”, una producción estrenada el año pasado con mucho éxito.

Es una obra de Germán Romano, dirigida por él y Gabriela Espinoza, con las actuaciones de Ciro Montaño y Eduardo López. Dicen sus hacedores, que es una experiencia única sobre la increíble historia de un náufrago autoinfligido y un suicida fracasado. Dos personajes, una isla, una palmera y un coco, completan esta escena.

Es una historia conmovedora, profunda y original, en un ambiente natural para vivir la experiencia teatral con todos los sentidos. Un dato muy especial de esta producción es que cuenta con la composición musical de Galo Maidana. Las entradas se pueden adquirir comunicándose al 3884342376, y jubilados y estudiantes tienen un 50% de descuento.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD