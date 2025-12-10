Detenido tras intento de robo

Un hombre que registra diversas medidas restrictivas intentó ingresar por la fuerza a la casa de una efectivo policial, la amenazó con un arma blanca al ser sorprendido y fue detenido al intentar fugarse. Un cómplice del inculpado escapó.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 3.30 sobre un tramo de la calle Lugones del barrio Belgrano de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el personal del Centro de Monitoreo 911 alertó a las autoridades sobre dos hombres que increpaban a una mujer, por lo que una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar. Allí se entrevistaron con una mujer de 31 años, quien se presentó como una efectivo policial y relató que se encontraba en su domicilio, cuando escuchó ruidos provenientes de la parte externa y al salir sorprendió a dos hombres intentando ingresar.

Al recriminarles y solicitar que se retiren, los inculpados la amenazaron con un arma blanca y emprendieron la fuga con dirección al puente Senador Pérez. Con las características aportadas, los efectivos recorrieron el sector y lograron dar con el paradero de uno de los protagonistas, un hombre de 31 años, en la intersección de las calles Ovejero y el pasaje Moreno.

Además, al ingresar sus datos en el Centro de Información y Análisis Criminal cayeron en cuenta que registraba diferentes medidas restrictivas, entre ellas por hechos de violencia de género. Finalmente el sujeto fue trasladado a la Seccional 44°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia