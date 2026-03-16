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El jueves, noche de gala para el final de MasterChef Celebrity

Los finalistas son Claudio "El Turco" Husaín, Maxi López, Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet.

Lunes, 16 de marzo de 2026 22:42
CONDUCE WANDA NARA | Y EL JURADO ESTÁ INTEGRADO DONATO DE SANTIS, GERMÁN MARTITEGUI Y DAMIÁN BETULAR.

Ya se sabe cuándo será la final de MasterChef Celebrity, por Telefé.

Según confirmaron desde la producción, el programa terminará esta semana con una gala partida en dos emisiones.

La primera parte de la gran final, será mañana y el final definitivo anunciando al ganador de esta edición del reality, será el jueves.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Según confirmaron los realizadores, mañana sería la primera parte de la final del programa. En este sentido, se trataría de un último desafío partido en dos fechas, ya que el jueves se daría a conocer quién ganó MasterChef Celebrity.

Los semifinalistas son Claudio "El Turco" Husaín, Maxi López, Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet.

 

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