Ya está disponible el EP "Sesión Juella"

¿Qué temas integran este EP?
DANIEL QUIROGA: Es un EP de tres temas, que se llama "Sesión Juella" porque fue grabado en un estudio muy lindo de ese lugar de Tilcara, muy innovador.
Los temas son "Horizonte de octubre", de Arsenio Aguirre; un huayno mío que se llama "Camino hacia el norte"; y un tema del Chango García, "Pájaro libre".
El huayno mío, es el tema en realidad por el que nos juntamos hace casi dos años. Yo andaba viendo quién lo podía cantar a "Camino hacia el norte", y acá con el amigo –señalándolo a Chango- nos encontrábamos siempre en Jujuicito (peña) y en las noches de bohemia, y comenzamos a compartir guitarreadas. Empezamos a ver que teníamos gustos parecidos, con algunos nombres como Alfredo Abalos, Ricardo Vilca, etc.
¿Cuándo formalizaron esta unión de Bandeños?
CHANGO GARCÍA: Se dio cuando me llegó el mensaje de Dani, diciéndome que tenía un huayno que quería que yo escuche para ver si me gustaba. Y ahí decidimos juntarnos a ensayarlo.
En una tarde en Cuyaya (barrio donde ambos viven, y del que se enorgullecen mucho), salió el tema, y ese mismo día decidimos presentarlo en alguna noche en alguna peña. Lo de "Bandeños" –como se les dice a los que viven en Cuyaya- era en primera instancia, el nombre del espectáculo que pensábamos presentar para tocar el tema, pero al final todos pensaron que era el nombre del grupo, y finalmente quedó el dúo con ese nombre.
¿Qué características tiene Bandeños?
D.Q.: En primer lugar, los lugares comunes entre ambos, como los compositores, los referentes, y algo muy emblemático que es el barrio Cuyaya donde vivimos los dos, y de dónde vienen nuestras familias. Nos gusta el barrio, caminarlo, sus noches, las casas viejas, los árboles. Tiene mucha historia y por eso pensábamos en cómo homenajear al barrio y salió este nombre. El de "bandeños" es un mote muy particular que toman los que viven en el barrio.
De alguna manera queremos reflejar todo eso en nuestra música con las canciones que elegimos, y de a poco ir metiendo nuestras letras.
Yo hago mucha música instrumental, y por ahí se me cuela alguna con letra, y tengo que encontrar alguien que las diga, por eso es muy importante para mí poder encontrar amigos que les guste y lo quieran hacer.
¿Cómo ven este fenómeno, de que los artistas de la música están actualmente trabajen en varios proyectos simultáneamente, como ustedes que además tiene sus trabajos solistas?
CH. G.: Es una forma de vida, estar con uno y con otro, y grabar con quien lo necesita. Acá en Jujuy como es más chico, llegan a ser incluso como proyectos más familiares.
D.Q.: Eso sucede también cuando uno se vuelca completamente a la música, entonces vos tenés un proyecto, en el que vas explorando. Por ejemplo, con el Chango en Bandeños, no hay música instrumental, todo tiene que ver con la palabra, la canción. Es todo lo contrario que yo trabajé con otros proyectos (él es concertista, compositor e intérprete de guitarra.
Y toda esa necesidad de hacer música instrumental que uno tiene para expresarse, se encuentra con otra situación en este caso, porque Chango canta. Es muy lindo poder encontrarle el sabor a una letra bien cantada. Y como decía, cuando uno se vuelca cien por ciento, necesita también gente que esté disponible todo el tiempo.
CH. G.: Creo que este fenómeno se da porque tenemos un poco más de apertura, donde los amigos y la gente aceptan tu propuesta. Eso está pasando por la cantidad de artistas que no se quedan quietos.
¿Este EP cómo se va a promocionar? ¿Hay alguna presentación prevista? ¿Y cómo sigue el proyecto?
D. Q.: Este viernes vamos a tocar en una pizzería de calle Los Andes, en San Pedrito.
En este verano estuvimos tocando en el especio de Jujuicito en Cosquín, durante el Festival Nacional del Folklore, y fue muy bueno porque compartimos con muchos músicos.
El trabajo ya está en todas las plataformas.
Queremos seguir componiendo, creando canciones, que es la particularidad de este dúo. No ir por los caminos ya conocidos, haciendo nuevos temas y haciendo canciones que son referentes pero que ya no cumplen con la expectativa de lo que está de moda.
Seguimos apostando a la poesía y a la buena música. Es un camino que nos cuesta el doble, porque no estamos pensando en hits del momento ni en hacer hits, sino en hacer música que nos conmueva. Porque si a nosotros nos pasa algo con esa música, al público también.
Queremos hacer algo verdadero desde nuestra visión, desde nuestra impronta.