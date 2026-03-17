Denunciaron un millonario robo en dos propiedades

Dos vecinas de la ciudad de El Carmen denunciaron en la Brigada de Investigaciones local un robo millonario en sus respectivos domicilios. Entre ambas sufrieron la sustracción de 3,5 millones de pesos, joyas y electrodomésticos. Los responsable se dieron a la fuga.

El ilícito sucedió días pasados cuando, de acuerdo a la presentación realizada en la sede policial, las víctimas en horas de la mañana abandonaron sus respectivos departamentos contiguos ubicados en el barrio Parque Las Maderas, de la mencionada localidad. Luego de haber dejado los ingresos debidamente asegurados, durante el resto de la jornada los hogares quedaron deshabitados.

En ese contexto, al otro día, aproximadamente a la 1 las mujeres regresaron a sus domicilios y se encontraron con una desagradable sorpresa. Las dos sufrieron el ingreso de sospechosos por puertas ubicadas en el sector trasero de las propiedades luego de forzarlas.

Así fue como, en uno de los inmuebles, los sujetos se llevaron la suma de 1,5 millones de pesos, una cadena de oro, dos anillos del mismo material y un televisor de 42 pulgadas. Mientras tanto, a su vecina le sustrajeron la suma de 2 millones 30 mil pesos, una consola de videojuegos con sus joysticks y un televisor de 40 pulgadas.

Tras comprobar que fueron víctimas del asalto, las damnificadas se dirigieron alrededor de las 3.20 a la sede de la Brigada de Investigaciones de El Carmen y denunciaron el ilícito.

Fue entonces que los uniformados se contactaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que los efectivos se dirigieran al escenario del hecho para constatar lo ocurrido. Por ello, la medida se llevó adelante de inmediato y el personal de Criminalística realizó las pericias pertinentes para recolectar pistas que permitan dar con los responsables del millonario robo de dinero, joyas y electrodomésticos ocurrido en el barrio Parque Las Maderas de la ciudad de El Carmen.