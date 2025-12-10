23°
regional
reconocimiento
LIBERTADOR
San Pedro

Joven atacado con una picana

También lo golpearon para robarle, mientras estaba con su pareja

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 22:58

“Motochorros” atacaron con una picana eléctrica y golpes de puños y patadas a una joven que se encontraba con su pareja, les robaron y se fugaron.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró el pasado martes alrededor de las 23 en la ruta nacional N°34, a la altura del puente ubicado sobre el río Grande, en la ciudad de San Pedro. Fue en esas circunstancias que un joven de 26 años y su pareja de 21 comían unos sándwiches, cuando de manera repentina se detuvieron a la par dos hombres con cascos que se desplazaban en una motocicleta marca Motomel Skua.

Uno de los inculpados vociferó amenazas a la pareja y les sustrajo dos teléfonos celulares. Mientras que su cómplice utilizó una picana eléctrica para atacar al joven y una vez reducido, los irascibles sujetos lo atacaron con golpes de puños y patadas.

Luego del violento episodio retornaron a la motocicleta y emprendieron la fuga. Mientras que las víctimas se dirigieron de inmediato a la Seccional 9°, donde relataron el hecho y al radicar la correspondiente denuncia aportaron cómo vestían los inculpados y el rodado en que escaparon. Además, el joven tuvo que ser asistido por personal médico debido a las lesiones sufridas.

Los efectivos realizaron recorridos en búsqueda de los malvivientes, pero hasta el momento fue con resultados negativos. Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 35°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

