Joven fue apuñalado por usar una camiseta de un club salteño

Dos hombres golpearon y apuñalaron a un joven porque tenía puesta una camiseta de fútbol de un club de Salta.

Según las fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado lunes alrededor de las 15, cuando un joven de 25 años con una herida de arma blanca se presentó por sus propios medios en el hospital "San Isidro Labrador" de la ciudad de Monterrico.

El personal médico asistió rápidamente a la víctima, quien presentaba una herida corto punzante en el costado izquierdo del abdomen y debido a la gravedad de la herida tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

Previo al traslado, un efectivo policial se entrevistó con el joven, quien manifestó que el domingo alrededor de las 23, luego de salir de trabajar, se presentó en un comercio del barrio Tupac para realizar unas compras.

En esas circunstancias, según relató el herido, dos hombres lo increparon por llevar puesta una remera de un club salteño.

La escena escaló hasta que, en un momento determinado, uno de los inculpados le propinó un golpe de puño en la cabeza y su cómplice lo atacó en el abdomen con un arma blanca, para luego escapar del lugar.

Tras el violento episodio, la víctima se dirigió a su domicilio donde se realizó curaciones por su propia cuenta y debido a que el sangrado continuaba al despertar, optó por dirigirse al nosocomio.

Finalmente la denuncia fue radicada en la Seccional 29° de Monterrico y los efectivos policiales del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.