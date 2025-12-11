María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela y describió ante la BBC los riesgos que enfrentó para llegar a Oslo, tras su primera aparición pública en Noruega después de casi un año en la clandestinidad. “Por supuesto que vuelvo”, afirmó. “Sé exactamente los riesgos que corro”, remarcó.

La dirigente señaló que el régimen venezolano la consideraba “terrorista” y sostuvo que su salida del país se realizó bajo condiciones extremas. “Salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso”, declaró al medio británico. “Estoy aquí porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas”, añadió.

El Instituto Nobel desconocía su ubicación hasta último momento. Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, calificó su travesía como “una situación de extremo peligro”. En la entrevista con la BBC, afirmó que su llegada fue “un momento emotivo” y dijo: “Tenerlos aquí en plena noche es increíble”.

Machado indicó que durante más de 16 meses no mantuvo contacto físico con sus familiares. “No pude abrazar ni tocar a nadie”, sostuvo. “En cuestión de horas pude ver a las personas que más amo, tocarlas, llorar y rezar juntas”, detalló.

La dirigente afirmó que su regreso dependerá del lugar donde pueda hacer el mayor aporte a su movimiento. “Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa”, señaló.

La líder opositora al régimen chavista llegó a Noruega después de salir de Venezuela el martes en un barco con rumbo a Curazao, según informaron funcionarios de Estados Unidos. Su círculo más cercano organizó la salida bajo estricta reserva y evitó cualquier anuncio previo. De acuerdo con esas fuentes, la operación se mantuvo en silencio para proteger su seguridad y solo se confirmó cuando la dirigente ya se encontraba fuera del país.

El traslado de la Premio Nobel de la Paz 2025 generó expectación entre diplomáticos, activistas y ciudadanos venezolanos residentes en Europa. Su aparición coincidió con la marcha de antorchas que recorrió el centro de Oslo el 11 de diciembre, un acto anual en homenaje al galardonado de la Paz y que este año registró un fuerte componente político vinculado con la crisis venezolana.

La líder reapareció en público el jueves por primera vez en casi un año, un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, donde su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón.

Desde un balcón de su hotel en Oslo, saludó a decenas de seguidores que aguardaban frente al Grand Hotel, el punto donde suele reunirse el público tras la ceremonia del Nobel. Los presentes entonaron el himno de Venezuela y gritaron “¡Libertad!” y “¡Valiente!”. También pidieron: “¡María, ayúdanos a volver!”.

Machado cantó el himno venezolano mientras observaba a la multitud reunida en la plaza Stortingsparken y se colocó una mano sobre el corazón. Luego bajó a la calle para acercarse a quienes la esperaban y abrazarlos, entre lágrimas y mensajes de apoyo de venezolanos y brasileños que sostenían banderas.

La dirigente no aparecía en público desde enero, cuando participó en una marcha contra la juramentación ilegítima del dictador Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial.

El gobierno noruego informó que Machado ofrecerá una conferencia de prensa este jueves a las 09:15 GMT, su primer contacto directo con periodistas desde que se ocultó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.