Ocultaba más de 52 kilos de cocaína en vehículo utilitario

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de 52 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de un vehículo utilitario y detuvieron al conductor, en la ciudad de Libertador General San Martín. De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el hallazgo se produjo durante un control vehicular de rutina efectuado por los efectivos de la sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, y desplegado en la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 1.287, Río Piedras del departamento de Ledesma.

Fue en esas circunstancias que detuvieron la marcha de un vehículo Renault Kangoo en el que se desplazaba un hombre, quien al ser entrevistado por los efectivos indicó que circulaba con destino a la localidad de Caimancito. Asimismo, el personal de la fuerza nacional realizó un registro en el rodado y con la asistencia del perro detector de narcóticos “Bailey”, que reaccionó de manera activa a un pasaje, detectaron un doble fondo en la carrocería trasera.

Por tal motivo profundizaron la inspección y constataron la existencia de 58 paquetes rectangulares acondicionados en el lugar, que en su interior contenían una sustancia blancuzca. Ante el hallazgo, los efectivos remitieron las actuaciones a la Fiscalía Federal de Jujuy que autorizó el traslado del rodado y el protagonista a la Subunidad de la Fuerza, para continuar con una requisa más exhaustiva.

Allí, personal de Narcotráfico sometió la sustancia a una prueba de campo que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 52 kilos 400 gramos. Posteriormente el conductor protagonista quedó detenido en infracción a la ley 23.737 y alojado en la Unidad Fiscal interviniente, a disposición de la Justicia. Mientras que el vehículo utilitario y el estupefaciente fueron secuestrados.