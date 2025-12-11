3 jujeños siguen en busca del ascenso

El domingo se jugarán los dos partidos de ida de la Tercera Rueda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. A las 18 en el estadio "Plinio Zabala", Talleres recibirá a Altos Hornos Zapla en el clásico bajo el control de Rolando Serapio acompañado de José Sotara y Fabio Ayuza como asistentes y el 4º árbitro será Alexis Balderrama, todo de la Liga Departamental. Mientras que en Salvador Mazza, Pocito se medirá con Atlético San Pedro desde las 17 donde el juez será Aníbal Alfaro con el respaldo de Luis Cuezzo y Santiago Figueroa; el 4º colegiado será Gabriel Pacheco, todos de la Liga Salteña de Fútbol.

La revancha se jugarán 7 días después donde se conocerán a los semifinalistas de la Región Norte.

El presidente del "expreso", José Luis Benedetto, adelantó ante diario El Tribuno de Jujuy que "el jueves -por hoy- tenemos una reunión a las 9 con los responsables del operativo de seguridad, para diagramar como será el domingo y darle tranquilidad a los hinchas, ya que está volviendo la familia a la cancha y esperemos que sea una fiesta deportiva. Hoy si uno camina las calles de Perico, todos los comentarios son sobre el partido con Zapla, para llenar el estadio, alentar a los muchachos. Por supuesto esto es fútbol pero el objetivo es tratar de ganarle nuevamente y repetir lo de estos últimos años. El entusiasmo está y se jugará a las 18", agregando que "por lo que me adelantó el responsable del operativo policial, no habrá hinchada visitante y el costo de las entradas será el mismo de $15 mil general y después están los adicionales para la preferencia y plateas".

En otro tramo confesó que "la ilusión del ascenso está y trabajamos en ese sentido porque si uno mira para atrás, en julio empezamos a armar el equipo, se incorporaron jugadores, se definió el plantel. Como dirigente y como hincha, estoy ilusionado, los veo a los muchachos, la entrega y la actitud y eso me entusiasma más como a todos en Perico", acotando que "nos llena de orgullo que sea uno de los planteles más importantes de la zona y cuesta todo, por eso hay que usar el ingenio para generar ingresos. Volvimos a lanzar el bingo que gracias a la gente nos va bien. Después tenemos gente que nos apoya, por ejemplo la campaña de socio dorado, la venta de las camisetas y cuesta mucho competir en esta categoría porque los arbitrajes de otras provincias son caros".

Al final admitió que "se armó un buen grupo y como les dije a los muchachos que si estamos unidos, la cosa se hace más fácil, cuando hay entrega y actitud el camino es más sencillo. Siempre les pido que aquí no se renuncia a la entrega y actitud, nos puede ir bien o mal, pero con eso tenemos más chances de que nos vaya bien", sintetizó Benedetto.