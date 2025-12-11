Trabajadores de la economía popular en contra del ajuste

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) encabezó una movilización por las calles del casco céntrico de la ciudad, en la que distintas agrupaciones sociales expresaron su rechazo a las políticas del Gobierno nacional y provincial. La marcha buscó visibilizar el profundo malestar generado por el ajuste económico, el deterioro del poder adquisitivo y la creciente precarización que afecta a miles de familias jujeñas.

En ese sentido, Hebert Lima, referente del Espacio de Participación Ciudadana (EPC), e Ivone Aparicio, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), participaron de la convocatoria y señalaron que la situación social se agrava día a día. "Son muchos los reclamos. A nivel nacional, la política de ajuste del presidente Javier Milei viene generando estragos en la economía y las familias están destruidas. Pretenden desacoplar la Asignación Universal por Hijo y avanzar con una reforma laboral regresiva", advirtió Lima.

Los manifestantes también criticaron "la complicidad del Ejecutivo provincial" con las medidas nacionales y alertaron que existe preocupación por la posible eliminación de programas de asistencia. "Se habla de que podrían quitar las ayudas sociales. No tiene sentido: hay 350.000 despedidos en el país. ¿Dónde van a dar trabajo a los 800.000 compañeros que aún dependen del plan y que apenas pueden pagar la luz?", sostuvo el dirigente.

Lima remarcó que la demanda principal es por trabajo digno. "Si quieren eliminar los planes, que generen trabajo genuino. Estaríamos felices. Buscamos una salida como cualquier persona. Nos están metiendo en un pozo del que va a costar salir", expresó.

Durante la marcha, la Utep y las organizaciones presentes advirtieron sobre el avance de la pobreza y el deterioro acelerado de la economía familiar. En ese contexto, destacaron que cada vez más personas recurren a las ferias y a la venta ambulante como forma de generar un ingreso extra, incluso trabajadores con empleo formal. "Por eso aumentó tanto la cantidad de feriantes y vendedores en la vía pública. Se ve mucha ropa americana y mercadería de bajo costo, porque la necesidad crece", explicó Aparicio.

Los referentes también anticiparon un fin de año difícil que "si no hacemos nada para cambiar esta situación, lamentablemente será una Navidad triste. Cada mes se vuelve más duro", señalaron.

La Utep confirmó que continuará el plan de lucha y que se mantendrán las movilizaciones mientras no haya respuestas del Gobierno. "Vamos a seguir en las calles con diferentes actividades en contra de estas políticas que son destructivas para la comunidad", finalizaron.