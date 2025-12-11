Preocupación por el acceso a los subsidios de energía

El fin de año no solo marca el cierre del calendario, sino también el final del esquema de segmentación tarifaria energética (N1, N2 y N3) implementado por la gestión nacional anterior. Ante este panorama, la provincia se posiciona respecto a la inminente reforma.

Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy, se manifestó sobre la importancia de la asistencia estatal en este sector. "Sin subsidios muchos hogares estarían marginados a no contar con el servicio de energía eléctrica", aseguró Pizarro, destacando la necesidad de la presencia estatal para paliar la situación económica de numerosos usuarios.

Eliminación de categorías

La administración nacional, a través de la Resolución 484/2025 del Ministerio de Economía (Secretaría de Energía), pondrá en marcha un Régimen Único y Simplificado para los Consumos de Energía a partir de enero.

Este nuevo sistema elimina la segmentación por niveles (N1, N2 y N3), así como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados. En su lugar, solo quedarán definidas dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, determinadas por criterios de ingresos, patrimonio y condición socioeconómica familiar.

Para la energía eléctrica, los hogares que califiquen recibirán una bonificación base del 50% aplicada sobre un bloque de consumo: 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y 150 kWh en meses templados.

Desde la Secretaría de Energía provincial, Pizarro coincidió con la armonización y simplificación del nuevo esquema, señalando que la medida busca "poner orden a algo que necesitaba ser corregido", luego de detectarse irregularidades como subsidios a titulares fallecidos o a personas que no cumplían los requisitos.

Sin embargo, el funcionario adelantó que la provincia elevará una propuesta en la audiencia pública convocada por la Nación. La solicitud se centrará en considerar las "amplitudes térmicas estacionales" de Jujuy y la "existencia o no de servicios de gas natural".

La no existencia de gas natural "convierte a los usuarios en electro-intensivos, generando consumos que superan los topes establecidos", enfatizó Pizarro, pidiendo que estos factores se estudien para evitar perjuicios a los usuarios.

Tarifa social

Conscientes de que "la energía más cara es la que no se tiene, desde el Gobierno de la Provincia vamos a seguir ayudando a las familias que lo necesite con la Tarifa Social Provincia en el servicio de energía eléctrica", confirmó Pizarro.

Finalmente, el secretario precisó que la provincia apostará fuertemente por la eficiencia energética como un valor social, buscando generar "conciencia y acción colectiva para optimizar el uso de energía". La meta es transformar el consumo en una responsabilidad compartida que mejore la calidad de vida y la equidad social.