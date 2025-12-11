Se entregó reconocimiento a educadores comunitarios

El Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, Salud y Educación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dictó el ciclo de capacitación para educadores comunitarios como agentes de prevención y cuidado en salud mental, que culminó con un acto de reconocimiento. La propuesta fortaleció las herramientas de formación y acompañamiento comunitario, y se desarrolló en articulación con la Dirección de Educación Comunitaria de la Secretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de Jujuy.

Acompañando a los presentes, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó “el cierre de un ciclo de encuentros de la capacitación dirigida a educadores comunitarios del Ministerio de Educación de la provincia, una propuesta con el objetivo de fortalecer no solo las políticas públicas educativas, sino también de instalar y visibilizar una temática fundamental para toda la comunidad: la salud mental”.

Así también añadió “contar con más de 120 agentes multiplicadores en salud mental, personas que trabajan diariamente en el territorio y están en contacto directo con la comunidad, representa un gran avance hacia el objetivo que nosplantea el intendente Chuli” Jorge de estar cerca de la gente, comprender sus problemáticas y construir soluciones junto a ellos”. Por último, agradeció a Mirian Garzón, a la ministra de Educación Mirian Serrano y a Julio Alarcón “por abrir este valioso espacio de encuentro, que permitió abordar