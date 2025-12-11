Jueves con tormentas en Jujuy

Comenzamos una nueva jornada y amaneció muy agradable en San Salvador de Jujuy con 19 grados y para hoy se espera un día con lluvias y temperatura máxima de 28 grados.

Según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será una mañana con cielo parcialmente nublado y las tormentas llegarían por la tarde con probabilidades del 70%. La temperatura máxima prevista para la jornada de hoy es de 28 grados.

Para la zona de los valles y el ramal se espera una temperatura máxima de 32 grados también con probabilidades de tormentas.

En Humahuaca hay probabilidades del 40% de tormentas aisladas pero para la noche de hoy, después durante la mañana y la tarde de hoy el cielo estará parcialmente nublado con máximas de 25 grados.

En La Quiaca será un día con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada con máxima de 25 grados.

En Susques amanece con 8 grados y se espera un día ventoso con máxima de 20 grados centígrados.