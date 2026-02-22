Gimnasia quiere ratificar el buen comienzo de año

MARCELO DE SANTIS

Los primeros pasos de Hernán Pellerano como entrenador de Gimnasia y Esgrima no pudieron ser más auspiciosos. Luego de una extensa pretemporada donde pudo mantener la base del equipo titular le dio su impronta al plantel con pocos retoques y un juego ofensivo y vertical sumada a la contundencia en los últimos metros. Y hoy desde las 17 en su visita a Chacarita tendrá una prueba de fuego.

El calendario marcó la presentación de la temporada por Copa Argentina frente a un equipo de la Liga Profesional, como Central Córdoba, con mayor rodaje. Sin embargo lo pudo dejar en el camino por penales, tras una muy buena primera etapa. Mientras que en la presentación en la Primera Nacional recibió al reciente ascendido y campeón de la Primera B, Midland. Gimnasia también lo superó sin problemas, pese a algún sobresalto en el final.

El "lobo" busca ratificar el buen inicio ahora como visitante con una arista no menor, como que enfrente estará Matías Módolo, técnico que dejó Jujuy a fin de año y conoce a la mayoría de los jugadores visitantes. También es cierto que los futbolistas saben en detalle el pensamiento del entrenador. Habrá que ver quien sale favorecido en el duelo táctico.

Pellerano, más que conforme con los dos partidos, mantendría el mismo equipo. Si se confirma, Módolo tendrá enfrente a 9 hombres dirigidos durante el paso destacable por el club del barrio Luján.

El "funebrero" también repetiría la formación del debut, cuando empató 1 a 1 con San Martin de San Juan como local. El DT bonaerense, pese a varias negociaciones, sólo pudo llevar al arquero Sebastián Anchoverri, suplente del experimentado Enrique Bologna.

El historial entre "albicelestes" y "tricolores" marca que se midieron 33 veces, con 11 victorias de Gimnasia, 10 de Chacarita y 12 empates. El "lobo" lo derrotó en los últimos dos partidos, ambos del torneo pasado donde quedó eliminado en la segunda ronda del Reducido. Por la fecha 17 fue 1 a 0 como visitante con gol de Alejandro Quintana y por la última jornada lo venció por 2 a 0 con gritos de Joaquín Trasante y Nicolás Chávez en contra.