A 14 años de la Tragedia de Once, los familiares reclaman avances en las causas civiles

A 14 años de la Tragedia de Once, la formación “Chapa 16” del tren Sarmiento que chocó en la estación terminal, donde murieron 52 personas y 789 resultaron heridas, los familiares reclamaron avances en las causas civiles: “Somos víctimas de la corrupción”.

Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, consideró que hubo resultados importantes en la lucha por las distintas sentencias dictaminadas en la Justicia Penal.

“Enfrentamos un camino de lucha entre todos mediante el que los empresarios y funcionarios fueron condenados en procesos totalmente transparentes”, sostuvo Menghini.

En este sentido, Paolo reconoció que “si bien la mayoría de ellos ya cumplió con el castigo impuesto por la ley”, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime continúan detenidos: “Nosotros estaremos atentos a que permanezcan en prisión efectiva, tal como se confirmaron en su momento las penas”.

Sin embargo, el padre de Lucas lamentó la falta de avances en las causas civiles: “A pesar de que las responsabilidades están constatadas, los expedientes en el fuero civil se encuentran absolutamente paralizados. Los deudos de los fallecidos y los heridos siguen esperando el resarcimiento”.

A su vez, familiares de otras víctimas concretaron acuerdos extrajudiciales, pero “quienes emprendimos este recorrido en lo civil, continuamos aguardando respuestas” y “no hay movimientos”, agregó Paolo.

“Pasaron 14 años y los daños que generó la tragedia en la estructura psicológica de hijos, padres y hermanos de los difuntos no solo no se solucionaron, sino que se agravaron. Esas consecuencias no se aminoraron, sino que se acrecentaron”, cuestionó, y reclamó celeridad en la Justicia.

Menghini sostuvo que la Corte Suprema administra los dineros recaudados por la corrupción aunque “los deriva a otros fines”, motivo por el que “claramente las víctimas de la Tragedia de Once son víctimas” de este delito porque así determinó en los debates orales y públicos.

“La mayoría de los condenados fue por administración fraudulenta del Estado; eso en criollo se llama corrupción. Estamos tratando de que se interprete de esa manera”, concluyó.

Este domingo, los familiares inaugurarán un mural en la calle Mitre, a metros de la estación Once de Septiembre y el Santuario de los Pibes de Cromañón, en homenaje a los muertos y los heridos.

Le tragedia y los juicios

A las 8:33 del 22 de febrero de 2012, el tren chocó contra los paragolpes del andén 2 y los primeros tres vagones se comprimieron con decenas de pasajeros en su interior.

Las autoridades salvaron a más de 700 heridos, entre ellos al motorman Marcos Córdoba. A las 18, tras remover los escombros de la formación, se confirmó la muerte de 51 personas, incluyendo una mujer embarazada y tres niños.

El maquinista y los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime fueron acusados de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo.

El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio oral, que se extendió por dos años. 21 personas fueron condenadas y 7 absueltas por el Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo juicio, conocido como Once II, comenzó en 2017 y juzgó la responsabilidad del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, pero absuelto por el estrago ferroviario.