Taller sobre herramientas para potenciar proyectos

La comuna capitalina, a través del Club de Emprendedores "Andrés Jara Werchau", invitó a participar el martes y jueves próximos del taller formativo diseñado para brindar herramientas prácticas que permitan potenciar proyectos, fortalecer ideas y tomar mejores decisiones estratégicas.

El mismo se cumplirá, en ambas jornadas, en el horario de 10 a 12 en las instalaciones del Club de Emprendedores, ubicado en Avenida España 1.500 (Parque San Martin). El costo de actividad tiene una inversión de $5.000.

Se trata de una propuesta ideal para emprendedores que buscan potenciar sus ideas, mejorar la toma de decisiones y generar un impacto positivo en su entorno.

Los cupos son limitados, por lo que desde al área municipal invitaron a reservar el lugar accediendo al siguiente link: https://forms.gle/eyirbR9NBhQcqx2R9.

En este contexto, se puso énfasis en emprender con más claridad, diferenciación y visión a largo plazo, e "Ideate" es la capacitación que se requiere para empezar el año 2026 con cambios sólidos.

Durante las jornadas, las y los participantes podrán adquirir conocimientos sobre la construcción de valor diferencial para destacar en su mercado; además de saber incorporar la sustentabilidad como eje estratégico de su proyecto y aplicar herramientas prácticas que te permitan potenciar tus ideas y tomar mejores decisiones.

Descacharrado

La Municipalidad de Palpalá anunció un operativo de descacharrado el próximo jueves, de 8 a 12.30, en el barrio 25 de Mayo. El objetivo principal es eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.