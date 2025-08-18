Explosión en una fábrica de pólvora en Rusia: 20 muertos y 134 heridos

Veinte personas murieron y otras 134 resultaron heridas después de un incendio en una planta de producción de pólvora en el distrito de Shilovsky, en la región central de Rusia, informó este lunes la sede operacional regional.

Hasta las 7:00 (hora de Moscú), 20 personas fueron confirmadas muertas, dijo la central en un comunicado. Entre los heridos, 31 fueron trasladados a hospitales de Ryazan y Moscú, mientras que 103 recibieron atención ambulatoria.

El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, declaró el lunes 18 de agosto como día de luto en la región y las banderas ondearán a media asta y se han cancelado todos los actos culturales y deportivos.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en el lugar del incendio.