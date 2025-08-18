¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía
Rusia
Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía
Rusia

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Rusia

Explosión en una fábrica de pólvora en Rusia: 20 muertos y 134 heridos

Ocurrió en la zona industrial de Silovsky, en Riazán.

Lunes, 18 de agosto de 2025 09:29

Veinte personas murieron y otras 134 resultaron heridas después de un incendio en una planta de producción de pólvora en el distrito de Shilovsky, en la región central de Rusia, informó este lunes la sede operacional regional.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Veinte personas murieron y otras 134 resultaron heridas después de un incendio en una planta de producción de pólvora en el distrito de Shilovsky, en la región central de Rusia, informó este lunes la sede operacional regional.

Hasta las 7:00 (hora de Moscú), 20 personas fueron confirmadas muertas, dijo la central en un comunicado. Entre los heridos, 31 fueron trasladados a hospitales de Ryazan y Moscú, mientras que 103 recibieron atención ambulatoria.

El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, declaró el lunes 18 de agosto como día de luto en la región y las banderas ondearán a media asta y se han cancelado todos los actos culturales y deportivos.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en el lugar del incendio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD