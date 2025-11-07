Detenido al tratar de ingresar a la fuerza al domicilio de su ex mujer

Una rápida intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Policía de Jujuy logró prevenir un potencial episodio de violencia doméstica anoche en el Barrio Malvinas, resultando en la aprehensión de un agresor de 27 años.

El operativo se desencadenó pasadas las 23 de este jueves, tras recibirse una llamada de emergencia al 911 que alertaba sobre un sujeto que forcejeaba para ingresar de manera violenta a una vivienda ubicada en la Avenida Antenor Sajama. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con el individuo, presuntamente en estado de ebriedad, quien opuso resistencia al ser intervenido.

El personal del GEM logró reducir y aprehender al sujeto, garantizando de inmediato la seguridad de la víctima –su expareja– y de un niño que se encontraban en el interior de la casa. La intervención se caracterizó por su profesionalismo y celeridad, priorizando la integridad de los afectados.

Tras la aprehensión, el detenido fue trasladado y alojado en la Seccional 32°, quedando a disposición de la Justicia. Por su parte, la mujer damnificada fue acompañada a la misma dependencia para realizar la denuncia formal correspondiente.