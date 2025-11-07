Santilli recibe a gobernadores de la oposición dialoguista

Con las instrucciones del presidente Javier Milei de buscar apoyo político al proyecto de ley de Presupuesto 2026, el designado ministro del Interior, Diego Santilli empezó este viernes la ronda de reuniones con gobernadores aliados al gobierno.

Aunque todavía no asumió formalmente en el cargo que dejó vacante al renunciar la semana pasada el ministro del Interior, Lisandro Catalán, Santilli retoma este viernes el diálogo con gobernadores en Casa Rosada.

Según confirmaron fuentes oficiales, a las 15 recibe al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres y a las 16 será el turno del gobernador de Catamarca, Oscar Jalil.

El lunes próximo Santilli continuará la ronda con gobernadores, con los mandatarios San Juan, Marcelo Orrego, de Córdoba, Martín Llaryora y con Gustavo Sáenz de Salta.

Todos ellos habían participado de la cumbre que había convocado el jueves de la semana pasada el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos para reunir a los 18 mandatarios que habían firmado el Pacto de Mayo en 2024 con el presidente Javier Milei, pero luego de su renuncia, el jefe de Estado designó a Santilli como el nuevo interlocutor con las provincias.

Según las mismas fuentes, la prioridad del Gobierno a pedido de Milei es buscar los consensos políticos para que el Congreso sancione en sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre el Presupuesto 2026, y dejar las negociaciones por las reformas laboral, tributaria y de Código Penal para más adelante.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, despacho que Santilli compartirá desde este viernes con el nuevo jefe de Gabinete y vocero del Gobierno, Manuel Adorni en la planta baja de la Casa Rosada.