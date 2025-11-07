°
La Rioja
Ministerio de Educación
egresados 2025
robo
Tribunales
PALPALÁ
Abuso de menores
Diego Santilli
quintela
La Rioja

Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todo su Gabinete provincial tras la derrota electoral

Busca “la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete provincial de cara a la próxima etapa de su gestión”, según detallaron. 

Viernes, 07 de noviembre de 2025 13:10

El jefe de Gabinete del Gobierno de La Rioja, Juan Luna Corzo, reveló que el gobernador Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todos sus ministros, secretarios y titulares de empresas estatales.

"Este jueves se solicitaron las renuncias de todos los ministros, secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva, así como también de los responsables de organismos descentralizados y de los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas donde el Estado provincial tiene participación", escribió Luna Corzo en su cuenta de X.

Quintela busca con la acción relanzar su gestión y reorganizar el Ejecutivo provincial. Para Luna Corzo, buscan "la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete provincial de cara a la próxima etapa de su gestión".

El mandatario riojano es de los gobernadores más enfrentados con el presidente Javier Milei. Fue uno de los cuatro que no fueron invitados la semana pasada por el Gobierno nacional tras las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre.

