Oded Kinderman está alojado en el Penal de Gorriti

En una conferencia de prensa el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación Guillermo Beller confirmó la prisión preventiva del empresario jujeño Oded Kinderman quien se encuentra alojado en el Penal del barrio Gorriti acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

El empresario de 48 años de edad dedicado al diseño y equipamiento de espacios, habría abusado durante más de dos años a una niña y los investigadores temen que sean más las víctimas.

El fiscal Beller comentó que “por el momento no habría más denuncias que refieran más menores abusados, es decir, que habría solo una víctima” y aseguró que se investigara hasta las últimas consecuencias.

Aseguró también que no hay relación de parentesco entre la menor y Kinderman.

Sobre el allanamiento y posterior detención dijo que “se realizaron dos allanamientos y en ninguno se encontró al acusado que días después se presente en sede policial para ponerse a derecho pero sin su teléfono celular refiriendo que se lo había sustraído lo que motivo el pedido de prisión preventiva.”