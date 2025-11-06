Entrega de donaciones en Palpalá

Los centros de atención primaria de la salud del hospital “Wenceslao Gallardo”, de Palpalá, recibieron una donación valuada en 1.785.000 pesos de parte de club Rotary “Corazones de Acero” que encabeza Fabián Rodríguez como presidente.

La entrega se realizó durante un acto en el salón de fiestas ubicado en el club Altos Hornos Zapla, donde integrantes del área de APS recibieron los elementos que serán destinados al trabajo de campo que realizan los agentes sanitarios en los barrios de la ciudad.

Diez tensiómetros anaeroide con estetoscopio adultos, bolso y lleve calibrar, 10 termómetros digitales (con batería), 10 oxímetros de pulso digital, 2 nebulizadores portátiles tres en uno para adultos y niños con cable USB, 4 cajas de tiras reactivas por 50 unidades cada una para medir de glucosa en sangre, 4 kit medidor de glucosa ( el mismo contiene un monitor de glucemia, 50 tiras reactivas, un punzador, 20 lancetas y un estuche). En la oportunidad entregaron también 23 fundas para camillas de adultos y 21 para camillas de niños, elaborados en la textil municipal que depende del Instituto Municipal de Desarrollo.

Rodríguez agradeció a los socios del club rotario y a quienes participaron del te bingo que organizó la institución y les permitió recaudar los fondos para la compra de los elementos que redundará en un beneficio que elevará la calidad y agilidad en la atención de los puestos de salud en la ciudad.

Palpalá tendrá su primer banco ortopédico. Asimismo, los rotarios logrando el aumento de la membresía (cantidad de socios), lograron obtener un obsequio por parte del club internacional de una silla ortopédica, con la que inicia la formación del primer Banco ortopédico en la ciudad. En este marco Fabián Rodríguez invitó a la comunidad a donar elementos que serán útiles a quienes lo necesiten.

Por su parte de la vicepresidenta Hebe Callejo señaló “es una satisfacción grande lograr estos avances para los trabajadores de APS y anticipamos que el 14 noviembre se realizará el próximo te bingo, cuyos fondos serán destinados a otro proyecto de la institución”.

Callejo agradeció al intendente Rubén Eduardo Rivarola por la predisposición a los proyectos de las instituciones locales que trabajan por el bien público.