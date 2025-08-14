¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Internacionales

Los líderes de Europa y Estados Unidos acordaron principios para las conversaciones con Rusia, afirmó Zelenski

El presidente de Ucrania habló en conferencia de prensa junto con el canciller alemán Friedrich Merz. 

Jueves, 14 de agosto de 2025 09:29

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que líderes de Europa y Estados Unidos acordaron cinco principios para las conversaciones con Rusia,  informó la agencia noticiosa Ukrinform.

En una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz ofrecida en Berlín, Zelenski enfatizó que Ucrania  debe estar directamente involucrada en la solución pacífica del  conflicto Rusia-Ucrania.

Todo lo que tiene que ver con Ucrania debe ser discutido exclusivamente con aquel país, indicó, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Entonces, pidió preparativos para un diálogo trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Zelenski destacó la necesidad de un cese al fuego y de garantías deseguridad para Ucrania.

También pidió imponer sanciones más fuertes contra Rusia si se  niega a aceptar un cese al fuego.

De acuerdo con Zelenski, él y Merz tuvieron una reunión por video  con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario  general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, entre otros.

Trump tiene planeado reunirse con el presidente ruso Vladimir  Putin este viernes 15 de agosto en el estado de Alaska, Estados Unidos.

Temas de la nota

Temas de la nota

