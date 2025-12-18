Trump vuelve a exigir a Venezuela que devuelva los activos estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el miércoles a Venezuela que devuelva los activos que, según él, sustrajo hace años a las empresas petroleras estadounidenses.

"Se llevaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí. Como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en referencia a la nacionalización del sector petrolero de Venezuela en la década de 1970 y bajo el presidente Nicolás Maduro y su predecesor Hugo Chávez.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en una publicación en redes sociales, Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump, describió el miércoles la nacionalización de la industria petrolera de Venezuela como "el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidenses".

"Estos activos saqueados fueron luego utilizados para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas", afirmó Miller.

El martes, Trump ordenó "un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", intensificando una campaña de presión de varios meses contra el presidente venezolano.

De esta manera, el mandatario indicó en su red Truth Social que Estados Unidos “no permitirá que un régimen hostil se lleve nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a Estados Unidos, INMEDIATAMENTE”.