A partir del 1 de enero nuevas subas en el transporte al interior

A partir del 1 de enero de 2026 el boleto del transporte de pasajeros hacia el interior de la provincia tendrá un nuevo aumento.

Si bien se supo que el aumento podría llegar hasta el 5% .

Rafael Ortuño administrador de la Terminal de Ómnibus dijo en dialogo con El Tribuno de Jujuy que “a partir del 1 de enero el costo del pasaje tendrá un aumento de hasta el 5% depende de la región”, dijo además que los precios no están estipulados porque aún se está confeccionando el cuadro con los nuevos importes.

Agregó que la medida se debe al incremento en el costo del combustible y mantenimiento de las unidades.

Cabe recordar que el último aumento en el precio de los boletos hacia el interior de la provincia fue hace dos meses.

Los precios

Zona diques y valles

La Almona $ 1.200

Los Alisos $1.460

Los Paños 1.619

Complejo Los Alisos $ 2.378

Perico $3.197

Monterrico $3.229

Las Pampitas $3.704

Puesto Viejo $4.948

La Mendieta $5.196

Aguas Caliente $6.005

Quebrada y Puna

Volcán $4.000

Tumbaya $4.700

Maimará $8.000

Purmamarca $8.300

Tilcara $8.800

Humahuaca $13.000

El Moreno $17.800

Susques $21.800

Abra Pampa $22.400

Barrancas $24.000

La Quiaca $28.900

