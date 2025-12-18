A partir del 1 de enero nuevas subas en el transporte al interior

A partir del 1 de enero de 2026 el boleto del transporte de pasajeros hacia el interior de la provincia tendrá un nuevo aumento.
Si bien se supo que el aumento podría llegar hasta el 5% .
Rafael Ortuño administrador de la Terminal de Ómnibus dijo en dialogo con El Tribuno de Jujuy que “a partir del 1 de enero el costo del pasaje tendrá un aumento de hasta el 5% depende de la región”, dijo además que los precios no están estipulados porque aún se está confeccionando el cuadro con los nuevos importes.
Agregó que la medida se debe al incremento en el costo del combustible y mantenimiento de las unidades.
Cabe recordar que el último aumento en el precio de los boletos hacia el interior de la provincia fue hace dos meses.
Los precios
Zona diques y valles
- La Almona $ 1.200
- Los Alisos $1.460
- Los Paños 1.619
- Complejo Los Alisos $ 2.378
- Perico $3.197
- Monterrico $3.229
- Las Pampitas $3.704
- Puesto Viejo $4.948
- La Mendieta $5.196
- Aguas Caliente $6.005
Quebrada y Puna
- Volcán $4.000
- Tumbaya $4.700
- Maimará $8.000
- Purmamarca $8.300
- Tilcara $8.800
- Humahuaca $13.000
- El Moreno $17.800
- Susques $21.800
- Abra Pampa $22.400
- Barrancas $24.000
- La Quiaca $28.900
Ramal+
- San Pedro $6.200
- Chalicán $8.100
- Santa Clara $8.500
- Fraile Pintado $9.300
- Libertador $10.600
- Calilegua $11.200
- Caimancito $12.800
- Yuto $15.200
- Palma Sola $16.700