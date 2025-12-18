El Gobierno reforzará los controles psicológicos en las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional anunció que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, a través de una revisión amplia de los protocolos de evaluación y seguimiento del personal militar. La iniciativa estará centrada especialmente en aquellos efectivos que prestan servicio armado en ámbitos de alta exigencia y sensibilidad.

La decisión fue confirmada por fuentes del Ejecutivo y se tomó tras la muerte de un soldado que realizaba tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos, un hecho que encendió las alarmas en la Casa Rosada respecto de las condiciones laborales y de salud del personal afectado a funciones de seguridad permanente.

Desde el Gobierno aclararon que el procedimiento no apunta a reemplazar los controles vigentes, sino a profundizarlos y reforzarlos. Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos obligatorios y periódicos, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En la Fuerza Aérea, por ejemplo, el régimen contempla controles anuales reglamentarios y evaluaciones especiales ante situaciones particulares, un esquema que también se replica —con diferencias operativas— en el Ejército y la Armada.

En el Ministerio de Defensa analizan incorporar instancias adicionales de seguimiento, con foco en el acompañamiento psicológico continuo y en la detección temprana de situaciones de riesgo. Además, se evalúa fortalecer la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar los criterios de aptitud para destinos de alta exigencia, como los vinculados a la custodia presidencial o tareas de seguridad permanente.