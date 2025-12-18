¡Un recuerdo inolvidable! Se cumplen tres años de ganar el Mundial 2022

Este jueves se cumplen tres años de una conquista inolvidable para todos los argentinos cuando la Selección le ganó una final infartarte a Francia, levantó la Copa del Mundo en Qatar y sumó la tercera estrella a su escudo. El recuerdo de esa noche en Lusail sigue tan vivo como el sueño de volver a gritar campeón en 2026.

El DT Lionel Scaloni cuenta con una amplia base de jugadores que repetirán su presencia en el próximo Mundial, debe resolver la situación de un grupo que pelea por meterse en la lista y sabe que algunos casos ya son definitivamente parte del pasado de la Selección.

El MVP del Mundial y máxima figura de Argentina, Lionel Messi, jugaba en 2022 en el París Saint-Germain (PSG). En el club francés, al que había llegado en agosto de 2021 tras quedar libre del Barcelona, el rosarino marcó 32 goles y dio 35 asistencias en 75 partidos, además de ganar tres títulos (2 Ligue 1 y una Supercopa de Francia). En 2023, Leo decidió marcharse al Inter Miami, seducido por el proyecto de David Beckham en el nuevo club de la Florida, y revolucionó la MLS. Al momento, el capitán, de 38 años, lleva 77 goles y 44 asistencias en 88 encuentros con Las Garzas. Además, suma tres trofeos: Leagues Cup, Supporters’ Shield y MLS Cup.

Otra de las figuras de la Scaloneta es Emiliano Martínez. Dibu no cambió de equipo y continúa atajando en el Aston Villa de la Premier League con contrato hasta el 30 de junio de 2029. Pese a tener varias ofertas para cambiar de rumbo, incluso de poderosos equipos de Inglaterra como el Manchester United, el marplatense se mantiene como la estrella del conjunto de Birmingham, donde jugó 227 partidos, con 75 vallas invictas a la fecha. En el medio, el arquero, de 33 años, ganó dos premios The Best y el trofeo Lev Yashin al mejor en su puesto en otras dos ocasiones.

Por su parte, Ángel Di María, otro de los héroes de aquel 18 de diciembre de 2022 con un gol en la final, fue uno de los que decidió dar un paso al costado en su etapa como internacional. El rosarino llegó al Mundial siendo futbolista de la Juventus, pero luego de Qatar firmó para Benfica, donde cumplió su segundo ciclo y, tras ganar la Supercopa de Portugal, selló su vuelta a Rosario Central para ser campeón de la Liga 2025. Otro de los futbolistas que renunció a la Selección fue Franco Armani, quien sigue desempeñándose en River Plate y se erige como una de las figuras con 364 partidos y 10 títulos.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de Argentina:

Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)

Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)

Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).