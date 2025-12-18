Lizy Tagliani consiguió la adopción definitiva de su hijo

La conductora Lizy Tagliani está viviendo un emocionante momento en su vida luego de que, tras varios meses de complicaciones en el trámite de adopción por la denuncia de Viviana Canosa, la Justicia finalmente falló a favor de su familia y la adopción se concretó.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la conductora y su pareja, Sebastián Nebot, iniciaron el proceso de adopción a principios del 2024 y en agosto, comenzaron con la etapa de vinculación con un niño a quien apodaron “Tati”.

A últimas horas de la noche, el periodista Ángel de Brito compartió la feliz noticia en su cuenta de X, felicitando a la pareja por su familia.

"Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián. Llevará el apellido de su papá, Nebot", informó el conductor de LAM.

Tras la polémica acusación de Viviana Canosa en televisión pública, Tagliani había manifestado su preocupación con que las declaraciones de la conductora afecten su ya avanzado proceso, teniendo en cuenta la sensibilidad de los hechos.

Es por ello que Lizy dijo en reiteradas ocasiones que peleará en la Justicia para limpiar su nombre de las terribles acusaciones y exigirá que Canosa le pida disculpas públicamente. Además, advirtió que iría hasta las últimas instancias de la Justicia para limpiar su nombre y, de no resolverlo en Argentina, buscaría llevar el tema a jurisdicciones internacionales.