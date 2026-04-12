Gimnasia ganó en Carlos Casares y trajo la victoria a casa

Gimnasia y Esgrima de Jujuy sumó tres puntos como visitante tras derrotar a Agropecuario por la novena fecha de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Hernán Pellerano revirtió el marcador inicial en el estadio Ofelia Rosenzuaig y aseguró el triunfo.

Pese a que el local abrió la cuenta a los 2' de juego, la respuesta de la visita fue inmediata a través de Cachi, quien marcó el empate a los 3' del primer tiempo. La definición llegó apenas inició el segundo tiempo, cuando Menéndez anotó el segundo tanto a los 46 segundos.

Con este resultado, el equipo albiceleste cerró la jornada con un triunfo fuera de casa.